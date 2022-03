Incendio a Diano San Pietro, fiamme spente dai vigili del fuoco - Riviera24

Diano San Pietro. I vigili del fuoco del comando centrale intorno alle 20 di ieri sono intervenuti in via Ciappai, a Diano San Pietro, per un incendio di sterpaglie che lambiva alcune abitazioni e il bosco. Per due ore e mezza, con l’aiuto della squadra di protezione civile Aib di Diano Castello, i pompieri hanno lavorato per evitare il peggio, riuscendo a contenere le fiamme prima che il fronte fuoco raggiungesse il bosco e le case.

In fumo sono andati circa 1000 metri quadrati di vegetazione e macchia mediterranea. L’origine del rogo al momento non è nota.