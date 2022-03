In fuga su auto rubate, i due fermati dai carabinieri di Ventimiglia abitano nell’Intemelio

Ventimiglia. Sono entrambi italiani e abitanti nel comprensorio Intemelio i due uomini fermati dai carabinieri con l’accusa di essere fuggiti a bordo di due auto rubate, una Fiat Cinquecento e una Peugeot, a un posto di controllo dei militari a Roverino, Ventimiglia.

Per evitare i controlli, l’uomo alla guida della Cinquecento ha anche investito un appuntato del nucleo radiomobile dei carabinieri di Ventimiglia: il militare ha riportato contusioni e sospette fratture, ed è stato ricoverato all’ospedale Borea di Sanremo.

Entrambi sono riusciti a dileguarsi, ma sono stati rintracciati in poche ore dai carabinieri, che li hanno portati in caserma e denunciati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per ricettazione.

Indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto e risalire alla provenienza dei due veicoli rubati.