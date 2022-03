In fuga dalla guerra, ad oggi la Asl1 Imperiese si è presa cura di 306 profughi ucraini - Riviera24

Imperia. Sono stati 8, nella giornata odierna, i profughi ucraini presi in carico dalla Asl1 Imperiese. Dall’inizio dell’invasione russa sono in totale 306 e sono 281 i tamponi effettuati. Sei di loro sono risultati postivi al covid 19 e 26 sono stati vaccinati. Un solo profugo ha avuto, fino ad oggi, bisogno di essere ricoverato.

Intanto domani è prevista la prima riunione del Comitato operativo regionale presieduto dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in qualità di commissario per l’emergenza, insieme con l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, al direttore generale della Protezione civile e al direttore generale della sanità, Anci, i presidenti di Provincia e di Città Metropolitana e i quattro prefetti per definire al meglio l’organizzazione e l’accoglienza. In Liguria già attivi i 4 Infopoint, uno per provincia e le strutture in grado di ospitare i profughi. Martedì prossimo verrà definita la convenzione tra Regione Liguria e le associazioni degli albergatori per individuare quelle strutture disponibili ad ospitare coloro che stanno fuggendo dalla guerra.