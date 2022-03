Imperia, spostamento banchi mercato del giovedì. Ecco i nuovi divieti - Riviera24

Imperia. Gli interventi di somma urgenza che interessano sia il ripristino dei marciapiedi, sia gli interventi sulla condotta fognaria di via Mazzini a Imperia, prevedono la fine dei lavori per il 30 aprile. Ciò comporta alcune inevitabili modifiche alla viabilità e allo stesso tempo alla dislocazione del mercato del giovedì in via Cascione.

A decorrere da domani, giovedì 3 marzo, per quanto riguarda il mercato settimanale verrà avviata una modifica temporanea ai posteggi e verranno eliminati quelli attualmente ubicati nel tratto di via Cascione, tra l’intersezione con la Galleria Gastaldi e via Mameli. Per ovviare alla situazione temporanea, verranno creati nuovi posteggi in piazza Ricci e piazza Roma.

Ecco i nuovi divieti, che avranno decorrenza da giovedì 3 marzo 2022, per tutti i giovedì, sino al giorno 28 aprile 2022, in occasione dello svolgimento del mercato settimanale, nella fascia oraria dalle ore 5,00 fino al termine delle operazioni di pulizia delle aree, comunque non oltre le ore 16,00.

Piazza Ricci: sulla parte pavimentata della piazza divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione degli autorizzati lato monte e di quelli degli operatori partecipanti al mercato. Sarà consentito il transito dei veicoli dei frontisti e di coloro che devono raggiungere le attività ivi presenti a doppio senso di circolazione dal lato monti della piazza.

Piazza Roma: di fronte al civico 2A, tra la parte monte di via XX Settembre e l’area di conferimento rifiuti (ISECO), divieto sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli degli operatori partecipanti al mercato; di fronte al civico 2 in tutta l’area di sosta riservata ai motocicli e ciclomotori, divieto sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli degli operatori partecipanti al mercato.

Via Felice Cascione parte bassa: (tra galleria Gastaldi e via Mameli) viene abrogato il precedente divieto di transito e divieto di sosta nel tratto compreso.

Galleria Gastaldi: all’intersezione con via Felice Cascione direzioni consentite diritto e a sinistra per tutti i veicoli.