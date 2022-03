Imperia, riparte a pieno regime l'attività del Reds Rugby Team - Riviera24

Imperia. Reds Rugby Team pronto a ripartire per le nuove avventure sportive. Dopo un periodo di restrizione “imposta” dalla situazione sanitaria, ma che ha visto comunque continuare gli allenamenti con il rispetto delle norme indicate, la società sta ritornando a pieno regime.

Tanti i piccoli rugbysti bloccati da quarantene scolastiche che finalmente ritornano a solcare il campo di Via Allende di Imperia, ma, non solo, il gruppo si allarga con innesti di neofiti dalle categorie più piccole dagli U.5 alla U.11, mettendo in cantiere la compagine dei ragazzi che andrà a formare la futura U.13 e inizio di U.15.

Nuove prospettive per i giovani REDS e per la società, che oltre ad allenare i bambini con educatori formati e volenterosi, porta in campo anche attività di educazione motoria fortemente voluta dalla dirigenza e seguita da personale qualificato proveniente dall’atletica leggera. Quale modo migliore per riunirsi se non un terzo tempo? Infatti lunedì scorso a fine allenamento si è svolta una festicciola di carnevale con tutti i bimbi che hanno provato a rompere la pentolaccia e che sono rientrati a casa con mascherina e dolci, rugby sport di contatto e di strategia, ma anche attività che fa socializzare e stare insieme, dai bambini ai genitori.

«Ormai ci siamo, i campi da gioco si sono riaperti, si ritorna a respirare la competizione ed il terzo tempo!» – dice la società.