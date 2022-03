Imperia, piazza della Vittoria gremita per sostenere il popolo ucraino - Riviera24

Imperia. Grande partecipazione di pubblico questa sera in piazza della Vittoria a Imperia per mostrare vicinanza alla causa Ucraina e “contro tutte le guerre” organizzata dal gruppo Facebook VivImperia. Ad aprire la manifestazione pacifica, proprio l’amministratore del gruppo, Fiorenzo Runco, a cui si sono succeduti gli interventi di Simona Gazzano, presidente del circolo Parasio, del direttore sanitario imperiese Carlo Amoretti, di Susanna Bernoldi della Aifo e del sindaco Claudio Scajola.

Forti e dirette le parole del primo cittadino, per esprimere tutta la vicinanza possibile al popolo Ucraino: «Siamo qui per testimoniare la nostra vicinanza al popolo ucraino. Siamo qui per condannare l’invasore, una delle più grandi potenze mondiali che invade un piccolo paese. A cosa serve essere qua? La testimonianza è importante perché se perderà, la Russia non perderà per le armi di un piccolo Paese ma per il consenso diffuso che si è mantenuto in crescendo in tutto il mondo. Tanti piccoli eventi come questi in tutto il mondo. In Russia non manifestano come noi, che poi andiamo a casa tranquillamente, ma poi vengono arrestati. Siamo contro il governo della Russia, contro Putin, ma non contro il popolo russo. Siamo qui perché in questa epoca globalizzata le immagini viaggiano e raggiungono tutti e testimoniamo la vicinanza ad un popolo che non scappa ma resiste. Si è invece creato quel clima che porterà la Russia ad essere sconfitta, sarà sempre più isolata e darà fiato a chi è contro i dittatori. Non dobbiamo girarci dall’altra parte. Non c’è mai stata negli ultimi 70 anni, una rottura diplomatica simile. Questa è guerra».

Oggi la giunta comunale ha comunicato al Ministero la possibilità di accoglienza ai profughi. «Stiamogli vicini con lo spirito e con la nostra vicinanza di cuore. A tutti i 126 cittadini Ucraini che abitano a Imperia, va la nostra più totale disponibilità» ha concluso il sindaco.