Imperia, oli di semi razionati al Pam. Le conseguenze della guerra - Riviera24

Imperia. “Acquisto massimo 2 pezzi per spesa”, questa la nuova dicitura apposta nel supermercato Pam di Imperia, a Porto Maurizio, sugli oli di semi. Il Pam non è la prima catena di generi alimentari in cui iniziano ad essere razionate le scorte di olio a base di semi e non sono escluse ulteriori restrizioni.

La motivazione, sebbene non indicata sul cartello è da riferirsi alla guerra in Ucraina e all’invasione russa. Limitazioni che dopo aver visto i prezzi del carburante salire alle stelle, vedono ora anche misure restrittive nel comparto alimentare.