Imperia, nuovo bando pubblico per il bar nel parco di Castelvecchio - Riviera24

Imperia. Si torna a parlare dell’affidamento per la concessione del bar comunale nel parco di Castelvecchio. Il comune di Imperia ha pubblicato un bando pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse della struttura dove è stata realizzata una pump truck.

La concessione del servizio è assegnata per la durata di 6 anni, prorogabile di successivi altri 6 e l’aggiudicazione avverrà mediante offerta economicamente più vantaggiosa basata sulla valutazione sia di criteri migliorativi sia sul rialzo del canone annuale di € 3.600,00. Il bar è inoltre situato vicino alla stazione ferroviaria che, al momento, è priva di un punto di ristoro.

Quali sono i requisiti di partecipazione? Essere in possesso di almeno uno dei profili professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività tra cui: avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti; essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea purché nel corso di

studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti; essere stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio).

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 21 marzo 2022, come riportato sul sito del comune alla pagina dedicata a bandi e appalti, dove sono indicati nei dettagli i requisiti e le modalità di partecipazione.