Imperia, mercato di via Cascione. Oggi gli ambulanti anche in piazza Ricci - Riviera24

Imperia. Il mercato di via Cascione ha visto diverse modifiche, che hanno portato alcuni banchi sia in piazza Ricci, sia in Piazza Roma. La scorsa settimana, il primo giorno dello spostamento temporaneo, dovuto ai lavori in corso, ha visto il malcontento da parte degli ambulanti, alcuni dei quali non hanno nemmeno aperto il proprio banco.

Sembra essere più stabilizzata la situazione di oggi, soprattutto in piazza Ricci, dove sono due su tre gli ambulanti che hanno deciso di aprire e che auspicano un ripristino rapido della situazione.

«La settimana scorsa con altri colleghi abbiamo fatto un giro per vedere se fosse possibile proporre un ulteriore cambiamento invece di vivere una situazione di isolamento. La speranza è che ultimati i lavori si torni come prima. Le modifiche erano state collegate alla presenza anche degli altri banchi: noi non possiamo però rimanere in balia di questo, perché le assenze possono essere delle più svariate» commentano dal mercato di via Cascione.