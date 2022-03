Imperia, mediatori immobiliari: dal 28 marzo iscrizioni aperte all’esame di idoneità

Imperia. La Camera di Commercio Riviere di Liguria informa che dal 28 marzo al 26 aprile 2022 sono aperte le iscrizioni all’esame di idoneità per l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione. Per partecipare alla sessione d’esame (è la prima del 2022) è necessario che i candidati abbiano frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale.

Possono partecipare i cittadini italiani e di altri stati dell’Unione europea residenti o con comprovato domicilio professionale nelle province di Imperia, La Spezia e Savona. I cittadini non appartenenti ai paesi membri dell’Unione europea sono ammessi purché in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno rilasciati dalla competente autorità e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Modulo di domanda e informazioni sulle modalità di consegna sul sito della Camera di Commercio al link http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/News/Single?id_news=3158. Si ricorda che le domande presentate da candidati che abbiano partecipato con esito negativo alla precedente sessione (prove scritte del 21 e 22 ottobre 2021) non possono essere inviate prima, rispettivamente, del 22 o 23 aprile.