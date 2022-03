Imperia, l'Istituto Internazionale di Studi Liguri organizza la prima adunanza scientifica del 2022 - Riviera24

Imperia. La sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri organizza la prima adunanza scientifica dell’anno 2022 con l’intervento della dottoressa Raffaella Ranise, socia della sezione di Imperia dell’IISL, scrittrice di storie di donne, autrice di numerosi libri incentrati su personaggi femminili, la quale terrà una conferenza sul tema Donne liguri nel Lager di Ravensbrück dedicata alle tragiche e forti storie di donne in quella che è stata definita «la più terribile prigione femminile della storia».

Al termine si svolgerà l’assemblea generale dei soci della sezione per l’approvazione del programma di attività svolto e del bilancio consuntivo dell’anno 2021. L’appuntamento è in piazza Pagliari 4 nella sala riunioni della sede della sezione in Palazzo Guarnieri, nel centro storico (Parasio) di Imperia, sabato 12 marzo alle 16.

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle norme imposte dall’emergenza Covid-19 con l’obbligo di esibire il green pass e di indossare la mascherina. L’adunanza è aperta al pubblico, mentre l’assemblea è riservata ai soci.

La locandina