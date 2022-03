Imperia, lavori per la ciclabile. Chiuso il sottopasso tra viale Matteotti e lungomare Vespucci

Imperia. Proseguono i lavori della pista ciclabile a Imperia e, come da ordinanza, viene chiuso il sottopasso di via Antica Giustizia che congiunge viale Matteotti a lungomare Vespucci.

Con ordinanza del 21 marzo il comune di Imperia pone quindi i seguenti divieti nelle zone interessate dai lavori.

Lungomare Amerigo Vespucci, divieto di transito per tutti i veicoli ed ai pedoni nel tratto di marciapiede posto sul lato della carreggiata con direttrice di marcia levante-ponente tra l’intersezione con via Antica della Giustizia e l’ex passaggio a livello. Il divieto permarrà fino al 29 marzo prossimo.

Viale Giacomo Matteotti, all’intersezione con via Antica della Giustizia divieto di transito per tutti i veicoli e preavviso per i pedoni di interdizione al transito sotto il pontino stesso.

Via Trento, all’intersezione con via Antica della Giustizia divieto di transito per tutti i veicoli e preavviso per i pedoni di interdizione al transito sotto il pontino stesso.

Giardino Martiri italiani delle Foibe, avvertimento ai pedoni in prossimità delle scalinate, di interdizione al transito verso il L.re Amerigo Vespucci.