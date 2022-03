Imperia, l’Automobile Club del Ponente Ligure convoca l’assemblea dei soci

Imperia. Ai sensi dell’art. 48 dello Statuto dell’ACI il presidente dell’Automobile Club del Ponente Ligure ha convocato l’assemblea dei soci in sessione ordinaria per il giorno 19 aprile alle 6 in prima convocazione

e, in caso di mancanza del numero legale, per il giorno mercoledì 20 aprile alle 11 in seconda convocazione, presso la sede in via T. Schiva, 11/19 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente

2. Comunicazioni del Presidente

3. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2022;

4. Varie ed eventuali.

«Per i soci che volessero prenderne visione, il bilancio di esercizio 2021, dalla data odierna, rimane depositato

ed è disponibile presso la segreteria dell’ente. Il presente avviso è affisso all’Albo Sociale dell’Ente ed in quello delle sedi operative. E’ altresì pubblicato nel sito web istituzionale www.ponenteligure.aci.it in Home Page “Notizie per i Soci”, nella sezione della “pubblicità legale” e sui quotidiani locali on line. La riunione potrà tenersi in audio conferenza e/o video conferenza ai sensi di Statuto e del DL 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27» – fa sapere il presidente Sergio Maiga.