Imperia, l'associazione "Rivoluzione Etica" presenta due esposti in Procura - Riviera24

Imperia. Una delegazione dell’associazione “Rivoluzione Etica” ha presentato questa mattina due esposti presso la Procura di Imperia. «Il primo esposto è nei confronti del signor Prefetto: alcune settimane fa abbiamo effettuato una raccolta di circa 5mila firme per un esposto da depositare in Prefettura, previo appuntamento, ma il funzionario non ci ha fatto entrare perché privi di green pass. Questo dimenticando che chi deposita querele ed esposti non necessita di tale documentazione; ci hanno quindi lasciato fuori e riteniamo sia opportuno che la Magistratura prenda in considerazione un atto che va contro una loro stessa norma» comunica Diego Costacurta, dell’associazione.

Il secondo esposto depositato oggi riguarda invece una situazione verificatasi durante il Festival di Sanremo «Tale esposto è diretto al signor Questore. Abbiamo chiesto formalmente, durante il Festival, una piazza per manifestare contro il green pass e ci è stata concessa. Il giorno prima il Questore ha inviato una diffida dal fare della musica: erano in previsione due pezzi, non certo un concerto; siamo stati invitati a mantenere la distanza di sicurezza e indossare le mascherine. Durante il concerto hanno sanzionato la nostra associazione e quella di “No Green Pass” attraverso un verbale. Attraverso questo atto potrò chiedere di acquisire gli elementi probatori con cui si dice che fossi senza mascherina, se ciò dimostrerà che la indossavo nella permanenza tra la gente e l’ho tolta solo sul palco procederò, per vie legali, nei confronti di chi ha redatto il verbale» afferma Diego Costacurta.

La rappresentanza di oggi ha anche recato con sè un ingrandimento della “folla” nei pressi di un noto hotel sanremese del centro, durante il Festival di Sanremo. «Mentre noi eravamo in piazza con 5 camionette della polizia, controllati e sanzionati, in questa foto si vede platealmente una norma evasa, dove le persone si ammassavano, senza mascherina e dove le forze dell’ordine non sono intervenute, con chiara discriminazione» come commenta Costacurta, mostrando un nutrito numero di raccolta firme.

«Invito il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, a raggiungerci nelle piazze, per avere un confronto pacifico» così ha concluso il rappresentante del gruppo poco prima di depositare in procura gli esposti.