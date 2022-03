Gestione diretta

Imperia, la Fondazione Isah assume nove infermieri per la gestione dei propri servizi infermieristici

Ha stipulato nove contratti di lavoro a tempo indeterminato per il Centro di Riabilitazione per persone affette da disabilità psicofisiche-sensoriali di Imperia e per la Residenza per anziani – RSA Disabili San Giuseppe di Dolcedo