Imperia in lutto per la morte della maestra Fosca Blua Vignale a soli 56 anni - Riviera24

Imperia. Si è spenta a soli 56 anni la maestra Fosca Blua Vignale, un volto noto e amato ad Imperia come masetra e come catechista nella Parrocchia di San Giovanni a Oneglia.

Tanti i messaggi di cordoglio per Fosca e il ricordo di alcuni parrocchiani: «Una triste giornata per la Comunità della Basilica di San Giovanni Battista Imperia Oneglia. È mancata una persona molto impegnata in Parrocchia. La Catechista Fosca Blua in Vignale. Tutti noi della Comunità Parrocchiale la ricordiamo con Affetto per il suo impegno verso i bambini del Catechismo e della Scuola dove svolgeva il servizio di Maestra. R. I. P».