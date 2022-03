Imperia, il sindaco Scajola: «Individuati i vandali che hanno danneggiato auto parcheggiate sul Piazzale Cristino»

Imperia. «Ho appreso con sincera soddisfazione la notizia dell’individuazione dei vandali che hanno danneggiato qualche sera fa 32 auto parcheggiate sul Piazzale Cristino a Oneglia. Ancora una volta sono state decisive le immagini del nuovo sistema di videosorveglianza che abbiamo installato in città: oltre 270 sensori di cui più di 150 in 4K» – dichiara il sindaco Claudio Scajola riferendosi all’individuazione dei responsabili del raid vandalico in Piazzale Cristino.

«Un ringraziamento sentito va ai carabinieri di Imperia, che con l’ausilio delle immagini dell’impianto comunale di sicurezza e in sinergia con con gli agenti della questura e della polizia municipale, hanno garantito una tempestiva ricostruzione dell’accaduto, dimostrando una volta di più la bontà della collaborazione costante tra istituzioni e forze dell’ordine. Oggi, a Imperia, delinquenza, vandalismo e inciviltà devono fare i conti con un controllo del territorio moderno e all’avanguardia. Soltanto per citare un dato, nel corso del 2021 il nuovo sistema di videosorveglianza ha contributo alle indagini di 135 casi. Con le apparecchiature precedenti la media era sotto i 20» – aggiunge il primo cittadino.

«Una città che vuole crescere, come Imperia sta dimostrando di fare, non può prescindere dall’essere anche una città sicura. Mi auguro che all’attività di contrasto messa in campo dal Comune in sinergia con le diverse Forze dell’Ordine si affianchi una crescita del senso civico e del rispetto degli spazi comuni» – conclude il sindaco di Imperia, Claudio Scajola.