Imperia, il Pd cittadino raccoglie farmaci per la popolazione ucraina

Imperia. Da mercoledì 30 marzo e per tutto il mese di aprile, la sede del Pd cittadino di Imperia, in via San Giovanni 5, aprirà le porte a tutti coloro che vorranno portare un aiuto alla popolazione ucraina.

«Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18, e sabato 9 e 23 aprile dalle 9.30 alle 12.30, la sede del nostro circolo costituirà un centro di raccolta per dare un conforto a chi sta subendo le conseguenze dirette dell’ennesimo abominio del genere umano, la guerra, un concetto tragicamente tornato alla ribalta nel cuore dell’Europa. Verranno raccolti in particolare farmaci e medicamenti in collaborazione con la Croce Rossa. Consapevoli del forte senso di solidarietà che più volte la popolazione imperiese ha dimostrato vi aspettiamo numerosi» – fa sapere il segretario Massimiliano Cammarata.

Ecco la lista dei farmaci necessari: