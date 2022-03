Imperia, il Circolo Parasio presenta un “recital” delle sorelle Clarisse del Monastero di Santa Chiara

Imperia. La suggestione di uno dei luoghi più belli di Imperia, nonché uno dei suoi simboli, ospiterà la manifestazione organizzata dal Circolo Parasio, domenica 6 Marzo, alle ore 16.00. Le sorelle Clarisse del Monastero di Santa Chiara, saranno le gentilissime padrone di casa per un inedito recital di poesia e musica pensato e voluto dal Circolo Parasio e dalla poetessa Sara Rodolao per un non scontato momento di pausa e condivisione in vista della Giornata della donna dell’8 marzo.

“Chi dice donna, dice… DONO”, è il titolo e contemporaneamente il senso ed il filo portante del recital. «Attraverso le poesie di Sara Rodolao, la recitazione dell’attrice Amelia Conti e la musica del M° Marina Remaggi, le meravigliose sfumature dell’essere donna e la parte femminile celata in ciascuno di noi, saranno accarezzate dalla delicatezza e dalla fusione dei versi e delle note» commentano dal circolo Parasio.

Un omaggio floreale a tema, la gioia di poter condividere in presenza il momento e la possibilità di visitare un luogo pregno di rara armonia, rendono la, serata un evento da non perdere.