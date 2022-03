Imperia, gli ambulanti contro il posizionamento delle Iseco «Quando verrà trovata una soluzione?» - Riviera24

Imperia. Sembra ancora lontana la risoluzione del problema che pone in contrasto gli ambulanti del mercato Oneglia, nella zona di piazza Goito, e il posizionamento delle isole ecologiche. Come già rimarcato più volte dalle associazioni di categoria e comunicato all’amministrazione, i disagi per chi opera sul mercato sono forti. «Il nostro intento è quello di far capire a chi di dovere che questa collocazione non può funzionare, né dal punto di vista logistico né estetico» commenta Giovanni Nastasi, uno degli ambulanti che oggi hanno protestato per quanto sta accadendo.

«Il flusso di persone che si reca al mercato, viene deviato dal posizionamento delle Iseco. Questo crea disagio a tutti. A questo punto ci chiediamo se l’amministrazione abbia intenzione di spostarli o se non sappia dove posizionarli. In entrambi i casi chi ci rimette siamo noi ambulanti» prosegue Nastasi.

Gli ambulanti hanno avuto diversi incontri con l’amministrazione ma fino a quando non vedranno una risoluzione al problema, andranno avanti con le proteste. «Ci è stato assicurato a suo tempo dall’assessore Gandolfo che le Iseco sarebbero state igienizzate, pulite e addirittura profumate: non è questo il problema quanto invece la loro collocazione. Abbiamo bisogno di essere ascoltati perché se l’idea iniziale era quella di fare un mercato “d’élite” la situazione non è affatto coerente. Abbiamo una delle tariffe più care in Italia a livello di suolo pubblico e nonostante questo, oltre alle Iseco riscontriamo tanti disagi anche per quanto riguarda gli spostamenti, temporanei, ma che comunque incidono sul nostro lavoro» conclude Nastasi.