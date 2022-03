Imperia, dalle parole ai fatti. Amministrazione e cittadini si mobilitano per accogliere i profughi dell'Ucraina - Riviera24

Imperia. La vicinanza al popolo ucraino non si ferma alle parole nel comune di Imepria, ma sia grazie all’amministrazione, sia ad alcuni cittadini, si sta creando una rete di solidarietà per aiutare i profughi della guerra.

Il sindaco Claudio Scajola durante la manifestazione organizzata due giorni da da VivImperia in piazza della Vittoria, che una parte dei profughi in arrivo sarà ospitata nell’ Albergo Italia. L’amministrazione, come ci ha comunicato l’assessore alle politiche sociali, Luca Volpe, si sta adoperando per mettere a disposizione altre due strutture.

Non restano indifferenti i cittadini che non solo hanno organizzato numerose raccolte per i generi di prima necessità, ma alcuni privati cittadini stanno mettendo a disposizione le propri famiglie per aiutare e ricevere i cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

Un importante segno di solidarietà che và oltre, come è stato più volte ribadito, i colori e le bandiere e che torna a far emergere il senso di unione, più forte che mai.