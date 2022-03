Imperia, colleziona materiale pedopornografico: 39enne patteggia due anni di reclusione

Imperia. Due anni di reclusione. E’ la pena patteggiata da Stefano S., imperiese di 39 anni, incensurato, finito a processo perché trovato in possesso di un migliaio di filmati dal contenuto pedopornografico. Oggi, davanti al giudice collegiale del tribunale di Imperia, presieduto da Carlo Indellicati, con a latere Marte Bossi ed Eleonora Billeri, l’uomo ha patteggiato. Oltre ai due anni di reclusione (pena sospesa), il giudice gli ha comminato una multa di 2.295 euro.

Al 39enne, difeso dall’avvocato Luigi Basso, erano contestati non solo la detenzione del materiale, ma anche la condivisione. Quest’ultima, tuttavia, sarebbe avvenuta «a sua insaputa», per motivi tecnici, come provato dalla difesa. Nel corso del download di un filmato, infatti, utilizzando determinati software, a quella parte di video già scaricata dall’utente, si possono agganciare anche altre persone, che utilizzano quella porzione del file come “server”.

Il patteggiamento è stato concordato con il pubblico ministero Francesca Buganè Pedretti.