Imperia, chiusura delle strade in vista della Milano-Sanremo. Ecco quali

Imperia. Il 19 marzo torna la Milano-Sanremo per la sua 113esima edizione. Per garantire lo svolgimento della gara ciclistica, sono previste le chiusure, temporanee, di alcune strade di Imperia e relativi divieti di sosta.

Nello specifico, saranno interessate dal divieto di sosta e rimozione forzata per tutti i veicoli, con decorrenza dalle ore 10,00 fino al termine della manifestazione, presumibilmente le ore 17,30 del giorno 19 marzo 2022:

piazza Ulisse Calvi, via Amendola, piazza Bianchi, piazza Dante Alighieri nel tratto tra l’intersezione con via della Repubblica, via Don Abbo e via Manuel Belgrano, via della Repubblica, viale Matteotti nel tratto comppreso tra ponte Impero e l’intersezione con via Cascione, corso Garibaldi, via Cascione, via D’Annunzio, via Aurelia in direzione San Lorenzo al Mare. Per quanto riguarda via Bonfante, le stesse norme si applicheranno a partire dalle ore 12,00 sino al termine della manifestazione.

Con decorrenza dalle ore 10 per i divieti e con la chiusura al transito sull’Aurelia per il doppio senso di circolazione il giorno 19 marzo 2022 e sino al termine della manifestazione, saranno interessate:

piazza della Vittoria, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via J. Amoretti e l’intersezione con Viale Vittorio Veneto, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e istituzione di doppio senso di circolazione; all’intersezione con Viale Vittorio Veneto direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli; via Vittorio Veneto, all’intersezione con Piazza della Vittoria direzione a sinistra per tutti i veicoli.

Il transito sulle strade interessate dalla manifestazione sportiva, verrà interdetto per il tempo ritenuto necessario sulle seguenti strade: via Diano Calderina, all’intersezione con via Giacinto Menotti Serrati divieto di transito per tutti i veicoli; Salita Peri, all’intersezione con via Giacinto Menotti Serrati divieto di transito per tutti i veicoli; via Palestro, all’intersezione con la rotonda di piazza Ulisse Calvi divieto di transito per tutti i veicoli; via Giacomo Agnesi, all’intersezione con la rotonda di piazza Ulisse Calvi divieto di transito per tutti i veicoli. All’intersezione con via Giuseppe Maria Pira direzione obbligatoria diritto; piazza Dante, divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via; via della Repubblica, divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via; ponte Impero, divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via; via Matteotti, divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via; corso Giuseppe Garibaldi, divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via; via Cascione (tratto tra Via De Tommaso e Via Nizza), nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Giuseppe Garibaldi (passo Foce) divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via; rotatoria largo Falcone Borsellino, divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via; via Nizza, divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via; via Gabriele D’Annunzio, divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via; via Aurelia (dir. San Lorenzo al Mare), divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

Durante il periodo di interruzione della circolazione, in via Amendola (tratto di strettoia) è posto il divieto di transito e fermata per i pedoni.