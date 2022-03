Imperia. Disavventura a lieto fine per un cane ed i suoi compagni umani. La povera bestiola, intorno alle 15.30, era rimasta intrappolata in un tubo di scolo nei dintorni del civico 231 di via Nazionale, ad Oneglia.

A liberare il peloso ci hanno pensato i vigili del fuoco del Comando provinciale che, dopo circa due ore di lavoro, hanno restituito l’amico a quattro zampe, sano e salvo, nelle braccia della suoi familiari a due zampe.