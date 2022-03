Imperia, all'asta la motovedetta CP 806 della Capitaneria di Porto - Riviera24

Imperia. Il 13 aprile alle ore 11.00 verrà messa all’asta la motovedetta CP 806 presso i locali della Capitaneria di Porto di Imperia. Si tratta di una imbarcazione tipo “Valentjine”, costruita dal cantiere navale “Codecasadue” di Viareggio nell’anno 1993 e che con decreto del Ministero della Difesa è stata radiata dal ruolo speciale del naviglio militare dello Stato nell’agosto 2019.

L’asta pubblica avverrà con il sistema delle offerte segrete per la vendita al miglior offerente su una base di partenza di 5.123,64 Euro.

L’imbarcazione, della lunghezza di 10,60 metri e una larghezza di 4,10 metri è priva di apparati motore e del sistema di propulsione e il suo disarmo è stato reso necessario per un sinistro avvenuto nel 2014. La motovedetta è alata in secca presso l’area portuale del bacino di Oneglia del porto di Imperia ed è visionabile previo contatto telefonico con l’Ufficio del Consegnatario della Capitaneria di Porto di Imperia (0183/66061).

Gli eventuali interessati all’acquisto del mezzo navale dovranno far pervenire la propria offerta alla Capitaneria di porto di Imperia entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 13 aprile 2022, secondo le modalità indicate sul sito del Comune e della Capitaneria di Porto.