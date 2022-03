Imperia, all’asta gioielli pignorati

Imperia. All’asta beni mobili derivanti da un pignoramento dell’Agenzie dell’Entrate. Si tratta di 19 lotti di oggettistica in argento e oro tra collane, anelli e bracciali. Gli oggetti sono visionabili presso i magazzini Ivg (Istituto vendite giudiziarie)in via Argine Destro 575.

I beni saranno venduti il prossimo 24 marzo al primo incanto a partire dal valore di stima. Al secondo incanto, fissato per il 31 dello stesso mese, gli oggetti saranno venduti a partire dalla metà del valore di stima. Qualora i gioielli pignorati rimanessero invenduti anche al secondo incanto, si procederà il giorno 7 aprile ad un terzo incanto a offerta libera. Chiunque fosse interessato, potrà acquistarli, entro la data fissata per il terzo incanto a trattativa privata ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto.