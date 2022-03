Imperia, al via le vaccinazioni con Novavax. Cosa cambia? La parola al direttore sanitario Carlo Amoretti - Riviera24

Imperia. Prendono il via in Liguria le vaccinazioni anti-Covid con il Novavax. Nella zona dell’imperiese sono 20 le prenotazioni odierne per il nuovo vaccino a base proteica.

Cosa cambia rispetto alle vaccinazioni utilizzate fino ad oggi? Lo spiega il dottor Carlo Amoretti, primario e direttore del distretto sanitario imperiese.

«E’ un inizio di vaccinazione con questa nuova opportunità, che amplia l’offerta dei vaccini. Cercheremo ulteriormente di allargare la platea dei vaccinati, cosa assolutamente necessaria in questa fase epidemica. Come tipo di copertura è simile alle altre vaccinazioni ed è fatta con due vaccini a distanza di 20 giorni come peraltro lo Pfizer, che abbiamo fatto per tutto questo periodo. E’ un tipo di vaccino costruito con una modalità più simile alle vaccinazioni tradizionali, che usiamo da tanti anni, ma nulla di diverso da un punto di vista di rischi e reazioni».