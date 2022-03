Imperia, accusato di violenza sessuale su 15enne: uomo assolto perché incapace di intendere e volere - Riviera24

Imperia. Il tribunale collegiale di Imperia, presieduto dal giudice Carlo Indellicati, con a latere Antonio Romano e Francesca Minieri ha assolto dall’accusa di violenza sessuale il 51enne P.Z. perché totalmente incapace di intendere e volere. L’uomo era finito a processo per aver molestato su un bus della linea Sanremo-Andora un ragazzino di 15 anni, strusciando i genitali contro la coscia del giovane.

Lo psichiatra Giovanni Stracquadaneo, intervenuto in veste di perito, ha dichiarato che il 51enne è affetto da disturbo schizotipico di personalità e totalmente incapace di intendere e volere, ma non può considerarsi pericolosamente sociale in quanto inserito in un percorso di cure psichiatriche da quattro anni. Alla luce delle dichiarazioni del perito, il pm Francesca Buganè Pedretti ha chiesto l’assoluzione dell’imputato, difeso dall’avvocato Sabrina Tallone.