Imperia, a maggio la città celebra Ligustro con una settimana di eventi - Riviera24

Imperia. “Fili e legni verso il Giappone”. È questo il titolo del progetto pensato dall’amministrazione Comunale di Imperia, in collaborazione con l’associazione Magie di Punti, per rendere omaggio all’imperiese Giovanni Berio, in arte Ligustro, che con le sue opere ha divulgato e insegnato l’arte dell’incisione, creando una vera e propria scuola, che ha permesso di far conoscere l’Italia e il territorio ligure nel mondo, rafforzando i legami tra Italia e Giappone.

Le iniziative si svolgeranno dal 7 al 15 maggio. Sono previsti: una mostra a tema presso la Civica Galleria Il Rondò, un incontro presso la Sala Convegni della Biblioteca, laboratori ludico-didattici per bambini e adulti presso Villa Faravelli e la Biblioteca, letture di fiabe giapponesi.

«Con l’attenuarsi della stretta della pandemia, abbiamo potuto riprendere a programmare eventi culturali con ampio pubblico, molti dei quali erano stati bloccati proprio dall’arrivo del Covid. Da tempo avevamo intenzione di rendere il giusto omaggio al Maestro Ligustro, vero orgoglio della nostra città, e abbiamo quindi accolto prontamente e con entusiasmo la proposta dell’associazione Magie di Punti, che ringrazio per la collaborazione. Sarà una settimana di ricca di appuntamenti, che saprà coinvolgere tante persone diverse, dai grandi ai bambini. Il tutto inserito in un periodo, maggio-giugno, che sarà di autentica rinascita per gli spazi culturali della nostra città», commenta l’assessore Marcella Roggero.