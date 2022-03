Immigrati ubriachi a Ventimiglia, sindaco Scullino: «Strumentalizzare situazione scorretto e inutile»

Ventimiglia. La replica del sindaco Gaetano Scullino alle opposizioni, guidate dall’ex sindaco Enrico Ioculano, che con un’interrogazione consigliare chiedono cosa intenda fare il primo cittadino per risolvere il problema degli immigranti ubriachi in centro città e contro la percezione di insicurezza dei cittadini:

“Gentili consiglieri di opposizione, pur comprendendo il Vostro ruolo, credo che strumentalizzare la situazione di disagio dei cittadini non sia corretto, né utile. Smentisco la Vostra affermazione, ad effetto, sulla mancanza di interventi. Questa amministrazione è intervenuta e molto, purtroppo partendo da una situazione catastrofica lasciata dalla precedente amministrazione, la sua amministrazione consigliere Ioculano, che oggi firma questa interrogazione.

E’ invece purtroppo vero che sono frequenti nel centro cittadino e di giorno, atti violenti e disdicevoli da parte di persone moleste e spesso ubriache. Questi fatti di ordine pubblico, che non hanno nulla a che vedere con la capacità di accoglienza e con gli extracomunitari in stato di bisogno, sono sotto il controllo delle forze dell’ordine, questa amministrazione non può intervenire con arresti, allontanamenti o altri mezzi. Credo però che la Prefettura, la Questura, il comando dei Carabinieri e tutte le altre Forze dell’ordine siano all’opera, stiano ben lavorando, anche se spesso ciò non basta.

Sicuramente mi farò portavoce, come spesso ho già fatto, del malumore e cercheremo insieme alla prefettura di trovare soluzioni di maggior efficacia, anche se mi sento di ringraziare ad alta voce il lavoro che le Forze dell’ordine svolgono, un lavoro difficile, spesso pericoloso e spesso dovendo agire con le “mani legate”.

Ho chiesto, e lo rifarò, di intervenire con provvedimenti di ordine e sicurezza che mi consentano di chiudere diversi locali mal gestiti che attraggono malintenzionati e ubriachi molesti. Spero che presto la Questura intervenga con le notifiche ex art. 100 di pubblica sicurezza. Siamo già intervenuti e continueremo a farlo, noi vogliamo chiudere questi locali che invece voi buonisti di sinistra volete aprire e difendente!

Entro fine aprile avremo installato 20 colonnine SOS, illuminate, videosorvegliare e collegate direttamente con videocitofono con il 112. Entro tre mesi installeremo 100 nuovi punti luce nel centro cittadino ed entro i successivi tre mesi altri 300 punti luce nelle zone buie e nelle frazioni. Entro l’estate avremmo installato oltre 120 nuove telecamere per finalmente tenere sotto vigilanza il territorio.

Abbiamo chiesto ed ottenuto molte espulsioni e allontanamenti coattivi. Abbiamo vietato, proprio con le modifiche ai regolamenti da Voi richiamate, la vendita di alcolici alla sera, abbiamo aggiunto una pattuglia serale sino alle 2 di notte, abbiamo limitato drasticamente l’apertura di nuovi bar e negozi di basso livello qualitativo che attraggono, purtroppo, i personaggi che voi citate.

Tutti interventi che la precedente sua amministrazione, consigliere Ioculano, non ha mai fatto.

Ripeto siamo consapevoli dello stato di disagio e dei fatti violenti che accadono ma non sono certamente imputabili a noi. Siamo spiacenti che i cittadini debbano vivere spesso in uno stato percepito di insicurezza, continueremo a fare il possibile. Avete voi delle idee migliori, oltre alle critiche strumentali e demagogiche? Siete voi di sinistra, che continuate a voler attrarre persone sui barconi senza controllare i delinquenti e criminali violenti che si nascondono tra le molte persone per bene.

Siete disposti a dire ad alta voce che siete pronti a collaborare per trovare soluzioni concrete e che non si basino, come al solito, su un buonismo diffuso e di facciata che vuole accogliere tutti pur sapendo che poi si perde il controllo? Vediamo di finirla con le frasi fatte, suggestive e vediamo se insieme troviamo delle soluzioni che possano giovare ai cittadini di Ventimiglia che sono stanchi e vogliono solo vivere in tranquillità».