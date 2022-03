Il sindaco di Bordighera nominato presidente del collegio dei revisori dei conti dal consiglio comunale di Ventimiglia

Ventimiglia. Il commercialista e sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito è stato nominato presidente del collegio dei revisori dei conti dal consiglio comunale di Ventimiglia. Tredici i consiglieri presenti al momento del voto che, come previsto dalla norma, viene espresso in modo segreto. Dei tredici, sette consiglieri hanno indicato il nominativo di Ingenito quale presidente. Quattro le preferenze accordate all’ex presidente della Provincia di Imperia, il commercialista Domenico Abbo, e due quelle al collega Fabio Finamore, ex presidente di Amaie e candidato alle amministrative comunali di Sanremo a sostegno di Alberto Biancheri sindaco.

L’elezione del presidente del collegio dei revisori dei conti è potuta avvenire anche se non erano presenti tutti i consiglieri comunali. Come spiegato dal segretario generale del Comune di Ventimiglia, Monica Di Marco, che ha illustrato all’assise un parere espresso dal ministero dell’Interno, l’elezione sarebbe potuta avvenire ugualmente con la maggioranza dei voti e non quella assoluta dei membri.

«E’ da dicembre che la prefettura ha sorteggiato due membri, che nel corpo della delibera vengono nominati insieme al presidente – ha sottolineato il segretario – Abbiamo fatto una ricerca preparandoci all’eventualità che con le assenze causa covid e l’impossibilità di concordare un metodo per garantire il voto segreto in modalità remota, si potesse comunque costituire questo organo (il collegio dei revisori dei conti, ndr) che è obbligatorio».