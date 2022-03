Il sindaco di Bordighera Ingenito interviene sull’ospedale Saint Charles

Bordighera. Si è riunita oggi la II Commissione Regionale sulla sanità, con ordine del giorno dedicato al futuro dell’ospedale Saint Charles; per il Comune hanno partecipato il sindaco Vittorio Ingenito, l’assessore Stefano Gnutti, il dottor Dario Sacchetti ed il segretario generale dottoressa Monica Veziano.

«Dopo le parole del Presidente Toti abbiamo ricevuto una ulteriore, rassicurante conferma della volontà di riunire a breve termine il tavolo tecnico tra Asl n. 1 e Iclas al fine di consentire la tempestiva sottoscrizione del contratto definitivo per la ripresa della funzionalità dei reparti nei tempi e nei modi legati alla riconversione del sistema sanitario post covid – ha dichiarato il primo cittadino della città delle palme – Lo stesso Dottor Sandro Mazzantini, presente in Commissione, ha ribadito l’impegno del soggetto privato nei confronti del nostro nosocomio, presidio fondamentale per l’intero comprensorio intemelio».

In occasione della seduta della stessa Commissione svoltasi lo scorso 22 novembre 2021, l’Amministrazione aveva ricordato la convenzione transattiva del 2004, documento che regola i rapporti fra il Comune di Bordighera, proprietario concedente del complesso sanitario, e l’ASL n. 1 Imperiese (concessionaria); essa prevede il mantenimento della destinazione ospedaliera e, come da articolo 6 del disciplinare di concessione, stabilisce espressamente che l’ASL n. 1 Imperiese “è vincolata a mantenere la destinazione d’uso ad attività ospedaliera”, incluso il pronto soccorso.