Il progetto "guardiani della costa" arriva a Imperia - Riviera24

Imperia. Domenica 13 marzo alle ore 10.00, di fronte ai Bagni Manè a Borgo Marina ad Imperia, i soci del Rotaract Club Imperia e Delfini Del Ponente APS sono lieti di invitare la cittadinanza a partecipare al progetto “Guardiani della Costa” di Costa Crociere Foundation per una mattinata dedicata alla pulizie delle spiagge.

«Si tratta di un gesto di educazione ambientale, ma è anche un’azione civica fondamentale per preservare il nostro bellissimo litorale e le specie marine che popolano le acque del Mar Ligure di Ponente» spiegano Davide Ascheri e Elena Fontanesi di Delfini del Ponente invitando quindi tutta la cittadinanza a partecipare al progetto con grande entusiasmo.

«Il progetto – precisa Virginia Amato, Presidente del Rotaract Club Imperia – è promosso dal Distretto Rotaract 2032 in collaborazione con Costa Crociere Foundation. Ha già riscosso un notevole successo lo scorso anno e rientra nelle vie d’azione del Rotary International».

Perché è importante pulire le spiagge? «Basta munirsi di guanti, di sacchetti – spiegano dall’Associazione – e di buona volontà per partecipare a questo evento gratuito che porterà ad un arricchimento personale ed emotivo dei partecipanti – spiega Davide Ascheri, presidente di Delfini del Ponente APS – Pulire le spiagge e dedicarsi a questa attività è fondamentale per l’ambiente e per la salvaguardia della biodiversità locale. Andremo infatti a purificare un ambiente naturale che, purtroppo, è spesso ricettacolo di rifiuti di ogni tipo».

In inverno le spiagge sono ovviamente meno presidiate e controllate. Non è raro quindi che il litorale venga sporcato in maniera eccessiva. «Se i rifiuti rimangono in spiaggia e finiscono poi in mare il rischio che diventino pericolosi per pesci, tartarughe e delfini è concreto – spiega Elena Fontanesi – La pulizia delle spiagge è un’azione civica di grande valore. Per questo chiamiamo all’appello la cittadinanza, affinché tutti si possano rendere partecipi di una buona azione nei confronti del nostro preziosissimo mare».