Il Pd di Ventimiglia promuove una raccolta di beni alimentari per la popolazione dell'Ucraina - Riviera24

Ventimiglia. Il circolo del Partito Democratico di Ventimiglia promuove una raccolta di beni alimentari da inviare alla popolazione Ucraina che sta vivendo ore terribili.

«Da lunedì 7 marzo, e per tutta la settimana, la nostra sede in via Cavour 65 rimarrà aperta la mattina dalle 9.30 alle 12 per permettere a tutti di contribuire. I beni alimentari così raccolti verranno recapitati a padre Faustino della chiesa di Terrasanta di Bordighera che organizza i viaggi in Ucraina. Non possiamo stare a guardare» – dice il circolo Pd di Ventimiglia.