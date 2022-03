Il nuovo tour di Luca Guidi fa tappa a Sanremo - Riviera24

Sanremo. Venerdì 1° aprile, alle 22, approda a Sanremo, nello spazio dello storico locale “La Cave”, circolo ARCI nel cuore del quartiere la Pigna, il nuovo tour di Luca Guidi. Un luogo cult, un vero avamposto culturale per chi, a Sanremo e dintorni, vuole ascoltare ottima musica dal vivo, che si tratti di blues, jazz o canzone d’autore.

Il tour, coordinato dalla Cooperativa CMC/Nidodiragno, è realizzato grazie ai fondi dell’art. 7 della Legge 93/92 – Bando Promozione Nuovo IMAIE, importante progetto che sostiene la circuitazione live di cantautori emergenti già vincitori di importanti riconoscimenti in festival e rassegne di respiro nazionale. Insieme a Luca Guidi, a far risuonare di bellezza gli spazi del circolo di Salita Pescio, Francesco Luongo, attivissimo chitarrista classe 1982 che si esibisce con diverse formazioni.

Cantautore e chitarrista livornese Luca Guidi, dopo una lunga gavetta di collaborazioni nell’ambito della musica classica, jazz, blues e rock (ha fatto parte della band Betta Blues Society e dell’orchestra di ukulele Sinfonico Honolulu), si dedica alla canzone d’autore, suscitando fin da subito l’apprezzamento di Mauro Ermanno Giovanardi, ex leader dei La Crus, che sceglie due brani di Guidi per il suo album Il mio stile (Targa Tenco 2016 come Disco dell’anno). Nel 2017 pubblica insieme a Luca Carotenuto, un altro cantautore livornese, il disco di inediti L’epoca d’oro. Dal 2018 porta in giro lo spettacolo dedicato a Lucio Dalla Come è profondo il mare, affiancato da Tommaso Novi, Giulia Pratelli e Giorgio Mannucci. Nel 2020 Luca Guidi pubblica il suo primo album da solista, Sudoku: dieci tracce inedite che lo portano, nello stesso anno, alla vittoria del Premio Bindi, prestigioso festival dedicato alla canzone d’autore intitolato al cantautore e compositore genovese Umberto Bindi. Sempre nel 2020 conquista anche il Premio dei Premi indetto dal MEI di Faenza, la più importante realtà italiana dedicata alla produzione musicale indipendente.

Dopo la serata al Circolo “La Cave” di Sanremo, il tour di Luca Guidi prosegue sabato 21 maggio al Circolo Culturale L’isola ritrovata di Alessandria (in trio con Lorenzo Marianelli e Fabrizio Balest). Altri concerti sono in via di definizione.