Il manager sanremese Sergio Tommasini in diretta su La7 - Riviera24

Sanremo. Nuovo appuntamento con la televisione per il manager sanremese Sergio Tommasini, presidente e amministratore delegato di Airone Seafood, azienda reggina specializzata in conserve ittiche a base di tonno. Tommasini è stato ospite in diretta, questo pomeriggio, del programma di Maria Grazia Cucinotta l'”Ingrediente perfetto“, portando, in apertura di trasmissione, la sua testimonianza quale manager di un’importante società del settore ittico.

«Il tonno è tra le specie più conosciute e amate a livello mondiale, – ha spiegato in collegamento dallo stabilimento di Reggio Emilia -. Il mercato si divide in due flussi. Quello delle tonniere industriali che escono a pescare per 45, 60 giorni consecutivi, nello specchio marino dell’Atlantico, e il pescato a canna dalle cooperative locali. Il tonno è alla base della dieta mediterranea a cui apporta un valore nutrizionale fondamentale, unitamente all’olio per conserva che è ricco di Omega 3. In questo senso è l’ingrediente perfetto, considerato un po’ il problem solver della cucina: da un piatto frugale ad uno un po’ più complesso, offre sempre una soluzione».