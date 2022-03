Il giovane sanremese Mattia canta "La Divina Commedia" - Riviera24

Sanremo. Il piccolo Mattia Antonio Tacchi e suo papà (in arte i CosmoMatty) per il Dantedì hanno deciso di omaggiare il grande Dante Alighieri, musicando la celebre orazione di San Bernardo che apre l’ultimo canto del Paradiso della Divina Commedia, passo reso celebre anche dalla toccante interpretazione di Roberto Benigni.

La canzone si intitola “Vergine Madre, figlia del tuo figlio” e nel video, pubblicato su YouTube, il piccolo Mattia viene proiettato virtualmente in paradiso dove, facendo le veci di San Bernardo, canta alla Madonna questa meravigliosa e commovente preghiera. Il video si conclude con una breve parte strumentale che fa da commento sonoro alla visione di Dio, mentre sullo schermo scorre velocemente il restante testo del canto.

Padre e figlio hanno messo tutto il loro amore in questo piccolo omaggio al Sommo Poeta, nella speranza che questa meravigliosa preghiera, trasposta in forma di canzone, possa arrivare più facilmente al maggior numero di persone e, perché no, possa essere addirittura canticchiata da grandi e piccini, grazie anche ai sottotitoli attivabili su YouTube (ed eventualmente essere d’aiuto ai ragazzi che studiano “La Divina Commedia” nelle scuole).

Mattia ci tiene a ringraziare la sua insegnante di canto Monia Russo, il suo maestro di pianoforte Riccardo Sasso, la preside Sara Moraglia, il corpo docente, la dirigenza e tutto il personale della scuola Mater Misericordiae di Sanremo, inoltre ne approfitta per salutare i suoi compagni di classe e tutti i suoi amici.