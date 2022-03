Diano Marina. Il dianese Niccolò Bonifazio inizia la stagione con la Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – Gran Premi València, corsa in linea maschile di ciclismo su strada andata in scena in Spagna.

Lo scorso 23 gennaio, in un solo giorno di gara, il ciclista del Team TotalEnergies si è messo alla prova con la prima sfida del 2022: 175 km da La Nucia a Valencia.

E’ stata la prima gara della stagione che ha dato ufficialmente il via al calendario europeo.

(Foto da Facebook di Niccolò Bonifazio)