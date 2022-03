Il cordoglio di Luigi Sappa e dell'associazione Polis per la scomparsa di Gianni Giuliano - Riviera24

Imperia. In una toccante lettera, Luigi Sappa, ex presidente della Provincia, esprime profondo cordoglio a nome dell’Associazione Polis, per la scomparsa di Gianni Giuliano.

«All’improvviso, in una sera di questo lungo inverno, sospeso e incerto tra paura e futuro, Gianni Giuliano ci ha lasciati ed ha abbandonato la terra con la stessa leggerezza con cui l’aveva attraversata, dopo esserne stato a lungo protagonista.

Uomo leale, generoso, intriso di una capacità di analisi che non indulgeva mai al giudizio su una persona, ma sempre sulle azioni e gli atti; non conosceva e non serbava rancore alcuno. Pronto a dimenticare, perdonare, ripartire. Tratto di gentiluomo di antica scuola.

Coltivava amicizie solide in ogni ambito sociale, e non faceva distinzione tra chi indossava al momento una casacca piuttosto che un’altra; non prescindeva tuttavia, mai, dai valori di rettitudine, onestà, rispetto umano sui quali aveva fondato la sua vita e aveva assunto a misura di valutazione nel rapporto con gli altri. Da politico, aveva segnato più di quarant’anni di vita amministrativa di questa Provincia, di cui conosceva ogni persona. Amava ripetere che non vi era Città, paese, borgo sperduto, in cui non coltivasse amicizia, specie con chi impegnato nel servizio della cosa pubblica pubblica. Molti si sono rivolti a Gianni, nei tanti anni in cui ha rivestito ruoli istituzionali di vertice, sia per un semplice consiglio o una più impegnativa consultazione. A tutti rispondeva e per tutti si prodigava. La Provincia casa dei Sindaci: era il suo desiderio. Ritroviamo appieno il suo percorso, umano e politico, nel pensiero di quel grande Statista, Winston Churchill, che mai come in questo momento diventa attuale perché simbolo di una costante difesa della libertà dei popoli, a costo della vita: “Il successo non é mai definitivo, il fallimento non é mai fatale; é il coraggio di continuare che conta”.

Ecco, questo é l’insegnamento che traiamo dalla vita e dall’opera di Gianni Giuliano; la Sua determinazione, la volontà di operare per la collettività, il coraggio di affrontare situazioni difficili per traguardare orizzonti che tutti possano ammirare, e godere come i giardini e le dimore di Grock a Imperia e di Nobel a Sanremo, recuperati e restituiti, soprattutto grazie alla sua determinazione, perché accrescano il patrimonio di questo lembo d’Italia, affinché non tutto vada disperso nel nulla.

In qualità di Presidente di Polis, a nome di tutti gli iscritti, degli amici e quale ex Presidente della provincia di Imperia, formulo ai famigliari la più sentita e profonda espressione di cordoglio. E per tutti quelli che ti hanno voluto bene, riposa sereno, Gianni!