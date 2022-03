Il Club per l’Unesco di Sanremo organizza la conferenza “Celebrare le donne nell’arte con una donna nell’arte”

Sanremo. Il Club per l’Unesco di Sanremo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, organizza la conferenza “Celebrare le donne nell’arte con una donna nell’arte“, in programma sabato 12 marzo, alle 17, al museo civico di Palazzo Nota.

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura, si ispira al principio espresso dall’UNESCO di «promuovere la piena ed equa partecipazione di donne e ragazze nelle scienze, in materia di istruzione, formazione, occupazione e processi decisionali».

La relatrice sarà la professoressa Letizia Lodi che affronterà il tema Il ruolo della donna nei musei, tra ricerca e gestione per «illustrare l’evolversi del ruolo femminile nelle gestioni dei musei, delle istituzioni, nella ricerca, raccontando un mestiere non sempre noto al pubblico se non negli aspetti più immediati e superficiali. Molte delle battaglie più ostiche, problematiche e pesanti nella gestione e nei vincoli sul territorio sono state affrontate da donne, spesso in ombra e, se invece visibili, spesso ostacolate pesantemente». A introdurre l’incontro, Ida Bazzan.

«Un nuovo appuntamento – commenta l’assessore alla cultura Silvana Ormea – per ripercorrere il ruolo e la figura della donna in un ambito lavorativo particolare quale la gestione delle istituzioni culturali. Grazie al Club per l’Unesco di Sanremo e alla professoressa Lodi per regalarci questa possibilità»

Letizia Lodi ha una Laurea in Lettere e Filosofia con tesi in storia dell’arte. Dal 2000 è alla Soprintendenza e Pinacoteca di Brera; responsabile delle collezioni della Pinacoteca di Brera e direttore del Gabinetto disegni e stampe della Pinacoteca di Brera dal 2016 ; Coordinatrice del progetto Mic per la restituzione delle opere in Emilia Romagna (giugno 2021- gennaio 2022). Docente di Storia della critica d’arte e di Storia dell’arte in Emilia Romagna presso l’Università degli studi di Ferrara; poi docente in corsi di Museologia della Regione Lombardia e Università Cattolica; attualmente tiene docenze e seminari presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Ha lavorato con Istituzioni estere Francia e America. Per Sanremo ha curato la Mostra: Sanremo e l’Europa, l’immagine della città tra 800 e 900, Forte di Santa Tecla, luglio–settembre 2018, catalogo Scalpendi Editore. Mostra organizzata dal Club per l’UNESCO di Sanremo. Non ultimo il 13 ottobre del 2021 ha ricevuto l’onorificenza di cittadina benemerita “ Premio San Romolo” per la cultura. È noto il suo impegno per la tutela del paesaggio e del patrimonio ligure, ha dedicato molte battaglie per la salvaguardia di edifici storici e per l’ambiente.