Il Club per l’Unesco a sostegno delle famiglie bisognose di Sanremo e del popolo dell’Ucraina

Sanremo. «Essere un’associazione culturale nel senso completo del termine significa anche essere per quanto possibile “dentro” la realtà sociale del mondo che ci circonda e in cui viviamo, cercando di operare per renderla un pochino migliore là dove essa non è come desidereremmo che fosse». A tal proposito, nel periodo intorno allo scorso Natale il Club per l’Unesco di Sanremo ha realizzato per il secondo anno l’iniziativa di raccolta fondi per solidarietà “Adottiamo una famiglia”, col motto “Rendi speciale il tuo Natale aiutandoci a far sorridere almeno una famiglia”. Si è raccolta la cifra di 1100 euro – di cui 880 euro durante la rappresentazione dell’Opera Balletto “L’Inferno” al Teatro del Casino del 21 novembre 2021 e 220 euro durante la presentazione del cortometraggio “Il Tenco scivolato su di noi” del 15 dicembre 2021 all’Ariston, sala Roof 1. Tale cifra è stata così distribuita: 685 euro per pagamenti bollette e rate Tari di famiglie in difficoltà, con la collaborazione del parroco di San Siro, mentre col restante importo sono stati acquistati 41 buoni spesa da 10 euro presso la Lidl, consegnati ai parroci delle parrocchie di San Martino e San Rocco per le famiglie in difficoltà.

Il Club ha poi ritenuto opportuno partecipare all’invio di aiuti umanitari per il popolo Ucraino: a tal scopo si sono acquistati 500 euro di farmaci e materiali sanitari, che sono partiti nella mattina di sabato 5 marzo verso l’Ucraina attraverso BNI progetto Area 58 Riviera dei Fiori. Con l’occasione il Club ringrazia il titolare della farmacia Matuzia, che «oltre a preparare rapidamente le confezioni ci ha aiutato ulteriormente con un suo contributo personale».