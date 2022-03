Il Campionato Europeo di Enduro è ambasciatore di pace e amicizia tra i popoli

Genova. E’ stata una giornata memorabile quella di ieri, lunedì 14 marzo, presso gli uffici di rappresentanza dell’onorevole Sergio Berlato, deputato Italiano al Parlamento Europeo e membro titolare della Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare, dove si è tenuto un importante incontro i cui risvolti daranno ulteriore prestigio ed importanza al Campionato Europeo di enduro e non solo.

La cerimonia si è svolta a porte chiuse con la presenza del presidente FIM Europe Martin De Graaff, del presidente della commissione Enduro per la FIM Europe Robert Svensson, di Tony Mori e Monica Mori, promoter del Campionato Europeo di Enduro.

Per volontà dell’On. Berlato è nato il progetto di collaborazione fra istituzione e attività sportiva, e nella giornata di ieri è stata consegnata al presidente della FIM Europe Martin De Graaff la bandiera Europea che sarà il simbolo di pace e amicizia fra i popoli, un messaggio molto forte che solo il mondo dello sport ha la capacità di trasmetterlo, un importante incarico di responsabilità sportiva con lo scopo di creare intesa, fair play, Amicizia, rispetto e collaborazione fra i popoli che coincide con un momento di grande e grave crisi della convivenza per effetto prima della pandemia ed ora della minaccia guerra. Tale scambio simboleggia inoltre la collaborazione tra questi due importanti enti per il prossimo futuro che si sono impegnati a costruire un rapporto collaborativo sinergico e lungimirante.

L’attenzione dell’On. Berlato non si è limitata alla solo Enduro European Championship ma si è estesa a tutte le esigenze dei motociclisti e non solo; la discussione sul tema della sicurezza stradale e sulla salvaguardia ambientale sono temi di fondamentale importanza di cui è bene discutere.

La collaborazione tra l’on. Berlato e la FIM Europe avrà come obiettivo centrale il bene del motociclismo indipendentemente che si tratti di motociclismo sportivo o turistico. Uno dei progetti di cui si è colloquiato è stata la creazione di itinerari turistici dedicati alle moto ed alla scoperta della cultura rurale italiana in primis per poi estendere questo progetto a tutto il territorio europeo. Un progetto che è molto caro all’On. Berlato, il quale da anni si occupa di promuovere e supportare diverse associazioni dedite alla cultura rurale e all’ambiente.

In conclusione di giornata l’on. Berlato ha dato la sua disponibilità per creare i presupposti per organizzare la cerimonia ufficiale dei campioni europei 2022 presso il Parlamento Europeo a Bruxelles; sarà la prima volta nella che il mondo dell’Enduro varcherà ufficialmente le porte del parlamento Europeo. La realizzazione di quest’ultimo punto sarà subordinata alla situazione sanitaria attuale.

Martin de Graaff, presidente FIM Europe, dice: «Ho avuto l’occasione di visitare la sede di Maxim con Robert Svensson prima della prima gara del Campionato Europeo a Pietramontecorvino, nel Sud Italia. Un incontro con il membro del Parlamento europeo, Sergio Berlato avrebbe dovuto effettivamente svolgersi a Bruxelles, tuttavia a causa delle restrizioni Covid abbiamo deciso di organizzare la visita in Italia. Onorevole Berlato ha notato l’importanza delle competizioni europee e l’amicizia tra gli sportivi, poiché la salute fisica e mentale sono aspetti fondamentali per un futuro florido. Tony Mori ha presentato le attività 2022: l’obiettivo principale è la crescita del campionato, che diventerà più attraente per molti corridori delle federazioni nazionali. La FIM Europe è felice e orgogliosa di questa cooperazione».

Sergio Berlato, deputato italiano al Parlamento europeo, afferma: «L’incontro segna l’inizio di una proficua collaborazione tra il mondo dello sport a livello internazionale e le istituzioni dell’UE. Sono orgoglioso, come rappresentante dell’Italia al Parlamento europeo, di essere a disposizione di persone che vedono lo sport come una scuola di vita, uno strumento di fratellanza e vicinanza, soprattutto alla luce dei momenti difficili che stiamo vivendo. Speriamo che questo primo incontro sia solo l’inizio di una collaborazione che durerà negli anni».

Robert Svensson, presidente della Commissione Enduro & Rally, dichiara: «È stato un ottimo incontro quello odierno con l’on. Sergio Berlato. Abbiamo avuto una grande opportunità di presentare la FIM Europe, il nostro sport, il nostro campionato e i piani per il futuro. Berlato era molto interessato e anche ben consapevole delle nostre sfide per il futuro».

Tony Mori, Maxim, sottolinea: «Sono molto soddisfatto di aver portato a termine questo importante incontro, spero che sia soltanto l’inizio di un rapporto duraturo e di riconoscimento alla nostra disciplina in ambito europeo. I temi trattati sono stati di grande contenuto, ma sono convinto che gli ingredienti per sviluppare i vari progetti, che vi illustreremo strada facendo, ci siano tutti».

(Nella foto da sinistra Monica Mori, Maxim, Martin De Graaff, FIM Europe President, Sergio Berlato, Italian Deputy in the European Parliament, Tony Mori, Maxim, Robert Svensson, FIM Europe – Chairman Enduro & Rally Commission)