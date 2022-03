Il Bvc Sanremo cede alla capolista Loano

Sanremo. Troppo forte la capolista Loano per un incompleto Bvc Sanremo, che sul campo amico di Valle Armea ha dovuto incassare un pesante passivo, malgrado alcuni sprazzi di ben gioco.

«Questa per noi era una partita impossibile, lo sapevamo. In alcuni momenti abbiamo fatto belle cose sul piano del gioco, in altri siamo invece stati troppo passivi e molli. Dobbiamo imparare ad essere più continui e concentrati nell’arco dell’intero incontro» – dice il coach sanremese Alessandro Veneziano.

Campionato basket Serie D Regionale – quarta giornata fase orologio

Bvc Sanremo – Loano Garassini 60-97 (11-25, 21-23, 11-29, 17-20)

Bvc Sanremo: Tacconi Davide 21, Tacconi Daniele, Deda 12, Markishiq Dennis 6, Tavanti 4, De Febis 9, Gastaus 8. Coach: Alessandro Veneziano.

Loano: Bellato 4, Martino 16, Fumagalli, Volpi 8, Tassara 15, Borgna 8, Giulini 20, Patrone 4, Berra 10, Altamura 12. Coach: Alessandro Taverna.