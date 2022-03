Il bordigotto Oliviero Troia e il dianese Niccolò Bonifazio alla Milano-Sanremo - Riviera24

Sanremo. Il bordigotto Oliviero Troia e il dianese Niccolò Bonifazio parteciperanno alla 113^ edizione della Milano-Sanremo, che andrà in scena sabato 19 marzo.

I due ciclisti professionisti dell’Imperiese quest’anno potranno correre il percorso tradizionale della gara ciclistica, che apre la stagione delle Classiche Monumento, caratterizzato dall’ascesa del Passo del Turchino e dal classico arrivo in via Roma a Sanremo.

Finora Olly, il giovane ciclista bordigotto che corre per l’Uae Team Emirates, ha partecipato al Tour of Oman 2022, alla Volta ao Algarve, all’Omloop Het Nieuwsblad (1.UWT) di 204.2 km, alla Kuurne – Bruxelles – Kuurne (1.Pro) 195.1 km dove è giunto 124esimo, a Le Samyn (1.1) di 209 km che ha concluso 77esimo, al Grote Prijs Jean-Pierre Monseré (1.1) di 203.2 km e alla Danilith Nokere Koerse (1.Pro) di 189.8 km che ha terminato 66esimo.

Bonifazio, che corre per TotalEnergies, fino ad oggi ha invece affrontato la Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – Gran Premi València, il Saudi Tour, durante il quale è riuscito a piazzarsi quinto alla prima tappa ( Winter Park › Winter Park) e sesto allo stage 5 (Alula Old Town › Alula Old Town), la Clasica de Almeria che ha concluso undicesimo, la Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol, il Trofeo Laigueglia, la Paris – Nice e la Milano – Torino che ha terminato 94esimo.

Una nuova avventura attende perciò Oliviero Troia e Niccolò Bonifazio.