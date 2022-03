I sanremesi Kevin e Vinicio Liguori alla Sprint Series 2022 - Riviera24

Sanremo. Sta per finire la pausa invernale motoristica della famiglia sanremese Liguori, e quest’anno, parteciperanno al Campionato italiano Renault Twingo Cup, la Sprint Series 2022.

Dopo il successo nella 4h di Rijeka, a bordo della stessa categoria in cui si cimenteranno da questo aprile, Kevin e Vinicio Liguori, in questa stagione motoristica oramai alle porte, affronteranno il campionato italiano dedicato alle piccole belve di casa Renault, sotto l’organizzazione di Formula X Italian Series, promoter e responsabile del campionato.

Sono molti i piloti che si sono iscritti e questo regalerà sicuramente la possibilità di battaglie e adrenalina al massimo, sia per Vinicio che per Kevin, che dopo un anno fermo dalle competizioni in auto, si rimettono in gioco.

«Sono carico e pronto – dice Kevin – Dopo l’anno scorso, utilizzato per affinare ancor più le mie doti di guida in categorie del mondo Karting, sono pronto a rimettermi in gioco in questo campionato che son sicuro regalerà emozioni. Per me e mio padre non sarà la prima esperienza a bordo delle twingo. Abbiamo partecipato a 3 gare Endurance sul circuito internazionale di Rijeka in Croazia, e a novembre 2021 abbiamo vinto sotto un diluvio e un livello di pilotaggio in pista molto importante. Nelle gare Endurance eravamo in equipaggio insieme, qui invece le gare saranno sprint, quindi ognuno guiderà una vettura singolarmente, spero ci sarà modo per battagliare».

La prima gara sarà il 3 aprile sul circuito di Varano de Melegari (PR). Storico circuito internazionale, molto conosciuto dai sanremesi, che l’hanno percorso più volte negli anni passati.

Il titolare di Sistel Telecomunicazioni, Danilo Laura, invece, continuerà il suo percorso nel campionato Italiano Legends Cars 2022, dopo aver conquistato il titolo italiano over 60 nel 2019. Quest’anno però nella categoria dedicata alle vetture 3 cilindri, di livello superiore.