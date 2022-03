I no vax alla prova delle elezioni, a Taggia scende in campo Lo Iacono

Arma di Taggia. «È tempo di fare spazio ad una nuova generazione al comando che sia in corsa non per la poltrona ma per la Propria Gente, al fine di realizzare ogni richiesta plausibile e ripulire la propria città. Si ha bisogno di nuove potenze per nuovi orizzonti scegliendo una politica che ascolti ma non prometta. Prima di scegliere un politico bisogna scegliere il cittadino!». E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla segreteria nazionale del “Partito Più Italia” che annuncia la candidatura a sindaco di Arma di Taggia di Giuseppe Lo Iacono.

«Tra la Gente e soprattutto Per la Gente – si legge ancora – Giuseppe Lo Iacono, coordinatore Nazionale con delega alle Associazioni del Partito Più Italia capitanato dal Presidente Nazionale Fabrizio Pignalberi, è il cadidato sindaco alle prossime elezioni comunali con “Arma di Taggia per Taggia- l’Alternativa”».