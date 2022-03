Hansa 303, in Liguria al via nuovo “format” per promuovere la vela paralimpica - Riviera24

Imperia. Ha preso il via sabato e domenica scorsi a Genova Sestri Ponente un nuovo “format” pensato per coinvolgere tutti i circoli principali della Liguria e promuovere la Vela Paralimpica sulle bellissime Hansa 303. Nella I-Zona, dove grande è la volontà di sviluppare la Vela Paralimpica anche attraverso iniziative promozionali come lo SportAbility Day e la Festa dello Sport, è partito il campionato regionale che nei mesi primaverili è in svolgimento a tappe tra Sestri Ponente, Chiavari, Savona, Imperia e La Spezia.

Il progetto si è sviluppato nel gruppo coordinato da FIV I-Zona e, all’interno di questa formula itinerante, viene, di anno in anno e a rotazione in ogni sede, organizzato il Campionato Zonale FIV I Zona della Classe Hansa, previsto nel 2022 a Chiavari dal 23 al 25 aprile con la partecipazione di atleti selezionati a livello nazionale in allenamento a Punta Ala.

La prima tappa, segnata dal vento forte nella giornata di sabato, ha visto gareggiare in singolo Valia Galdi, Umberto Verna, Giulio Cocconi, Donato Del Tufo, Piero Maresca ed Eleonora Ferroni. I confronti in doppio hanno riguardato le coppie Ferroni-Ferraro, Aytano-Palenzona, Del Tufo-Prestier, Carrea-Gini, Maresca-Solimano e Lertora-Raggi.