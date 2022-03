Guerra in Ucraina, raccolta di alimenti e medicine organizzata dalla Protezione civile di Dolceacqua

Dolceacqua. Continua l’impegno del borgo dei Doria per chi fugge dalla guerra in Ucraina. In collaborazione con l’Associazione Protezione Civile “Roberto Bemardinello” di Dolceacqua, infatti, nei locali della sala convegno della Casa Circondariale di Sanremo è in corso una raccolta di materiale sanitario di prima necessità e generi alimentari di lunga conservazione che verranno portati in Ucraina per aiutare la popolazione colpita dalla guerra.

Il nome dell’iniziativa è “Aiutiamo l’Ucraina” e prevede una spedizione (la seconda da Dolceacqua) il prossimo 18 marzo, quando a portare le scorte di alimenti e medicinali saranno Federico Ruvutuso e Roberto Costantino, impegnati in attività di volontariato. Seguiranno poi altre spedizioni, sempre a cura della Protezione Civile.

Ecco cosa serve

MEDICINALI: disinfettanti, cerotti, garze, asprina. antidolorifici comuni. kit primo soccorso.

ALIMENTARI: verdure e legumi in scatola, minestre e zuppe da riscaldare, pane in cassetta, marmellate, prodotti spalmabili salati e dolci, tonno in scatola, omogeneizzati, latte in polvere. ALTRO: prodotti per l’igiene personale, pannolini.

PER DONAZIONI: https://gofound.me/c42ddc3a