Guerra in Ucraina, oli di semi razionati all'Eurospin di Vallecrosia - Riviera24

Vallecrosia. Un massimo di 5 litri di olio di semi di girasole e 2 litri di olio di semi di mais: è il limite imposto ai clienti dell’Eurospin di Vallecrosia a causa della guerra in Ucraina.

Il supermercato di via Cristoforo Colombo è il primo negozio di alimenti di vendita al minuto a razionare alcuni beni alimentari a causa dell’invasione russa. Limitazioni sono imposte anche nei grandi negozi di distribuzione destinati a professionisti, come la Metro di Bevera, a Ventimiglia, dove a rifornirsi sono soprattutto ristoratori. Qui il limite massimo per gli oli di semi è di 50 litri a cliente.

Non è escluso che nei prossimi giorni possano esserci ulteriori restrizioni: a causa del caro carburante, con gasolio e benzina arrivati alle stelle, gli autotrasportatori potrebbero indire uno sciopero nei prossimi giorni.

Sempre a causa dell’esponenziale aumento dei prezzi del gasolio e del conseguente fermo dei pescherecci, alcuni ristoranti sono stati costretti a eliminare dal menù piatti a base di pesce che, altrimenti, sarebbero risultati troppo costosi.