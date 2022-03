Guerra in Ucraina, diocesi di Ventimiglia Sanremo crea gruppo whatsapp per coordinare donazioni ai profughi

Sanremo. Un gruppo whatsapp sul quale sarà diffuso, di volta in volta, l’elenco dei beni di prima necessità di cui i profughi ucraini ospitati dalla diocesi hanno bisogno: è il canale creato appositamente dalla diocesi di Ventimiglia e Sanremo per far fronte alle necessità di accoglienza di chi fugge dalla guerra.

Per iscriversi al gruppo whatsapp e ricevere le notizie sulle necessità dei profughi, bisogna inviare un messaggio al numero 331 47 15 587 con il proprio nome seguito dalla sigla “emergenza Ucraina”. «Attualmente sono arrivati molti vestiari. Questi per ora non sono più necessari. Si prega di non mandarne altri – precisa la diocesi -. Servono invece sempre alimenti di prima necessità, specie quelli per bambini. Abbiamo bisogno anche di prodotti per la pulizia degli ambienti. Grazie per quello che potrete fare!».